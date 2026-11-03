Москва3 нояВести.Эффективные форматы работы и проекты, реализованные в рамках Года единства народов России, необходимо продолжать и в будущем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Во время заседания Совета по межнациональным отношениям глава государства поручил правительству и профильным ведомствам подготовить соответствующие предложения.
Считаю, что Год единства не должен заканчиваться 31 декабря, и просил бы всех вас, уважаемые коллеги, подумать на тему о том, как продлить эту работу, в каких форматах, что нужно сделать дополнительно. Этим нужно заниматься постоянноподчеркнул Путин
Также глава государства положительно оценил итоги проектов, реализованных в 2026 году. Проведенную работу он назвал системной и значимой.