Путин призвал продолжить работу после окончания Года единства народов России Путин: Год единства народов России не должен заканчиваться 31 декабря

Москва3 ноя Вести.Эффективные форматы работы и проекты, реализованные в рамках Года единства народов России, необходимо продолжать и в будущем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Во время заседания Совета по межнациональным отношениям глава государства поручил правительству и профильным ведомствам подготовить соответствующие предложения.

Считаю, что Год единства не должен заканчиваться 31 декабря, и просил бы всех вас, уважаемые коллеги, подумать на тему о том, как продлить эту работу, в каких форматах, что нужно сделать дополнительно. Этим нужно заниматься постоянно подчеркнул Путин

Также глава государства положительно оценил итоги проектов, реализованных в 2026 году. Проведенную работу он назвал системной и значимой.