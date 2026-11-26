Народный фронт рассказал, как будут принимать вопросы на прямой линии с Путиным

Народный фронт рассказал, как задать вопрос Путину на "Итогах года" Народный фронт рассказал, как будут принимать вопросы на прямой линии с Путиным

Москва26 ноя Вести.Обращения россиян на программу "Итоги года с Владимиром Путиным – 2026" будут принимать по телефону, через СМС, социальные сети, специальный сайт и мессенджер MAX. Все каналы сбора вопросов откроются 27 ноября в 00:00 мск, сообщили в пресс-службе Народного фронта.

В Москве 26 ноября представили колл-центр предстоящей программы, в работе которого вновь примет участие Народный фронт. Представители движения будут принимать и систематизировать обращения граждан, взаимодействовать с ответственными ведомствами и проверять, насколько заявители удовлетворены результатами рассмотрения их вопросов.

По словам руководителя исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова, после прошлой прямой линии доля граждан, довольных решением своих проблем, увеличилась с 46 до 50%. В работе колл-центра также примут участие волонтеры, ветераны СВО и представители молодежных проектов движения.

Направить обращение можно по телефону 8-800-200-40-40, через СМС на номер 0-40-40, сайт moskva-putinu.ru, приложение "Москва-Путину", социальные сети и мессенджер MAX. Обрабатывать поступающие вопросы поможет нейросеть GigaChat, которая используется в программе с 2024 года. В этом году к приему звонков также подключат ИИ-оператора.

В 2025 году на прямую линию поступило рекордное количество обращений – более 3,2 млн. К настоящему времени рассмотрен 81% вопросов, треть из них решена положительно. Чаще всего россияне обращались по вопросам социальной защиты, здравоохранения, работы органов власти и состояния дорог.

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 10 декабря, в 12.00 мск.