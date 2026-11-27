Москва27 нояВести.Перечень вопросов к прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным каждый год примерно совпадает, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В полночь 27 ноября стартовал прием вопросов и обращений к Путину. По словам Пескова, получено уже практически 100 тысяч вопросов.
Каждый год во многом перечень тех вопросов, которые поднимают граждане, совпадает, но нюансировки всегда все-таки из года в год разныезаявил пресс-секретарь президента
Он отметил, что для быстрого анализа вопросов используется нейросеть GigaChat.
В 2026 году пресс-конференция главы государства, совмещенная с прямой линией, выйдет в эфир 10 декабря в 12.00 по московскому времени.