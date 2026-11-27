Песков: на прямую линию с Путиным уже поступило около 100 тыс вопросов

Песков: число вопросов на прямую линию - около 100 тыс. за первые часы сбора Песков: на прямую линию с Путиным уже поступило около 100 тыс вопросов

Москва27 ноя Вести.Около 100 тысяч вопросов уже поступило на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным в первые часы после начала приема. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

В полночь 27 ноября стартовал прием вопросов и обращений к Путину.

Большой [интерес]. Мы буквально в считаные часы [после открытия сбора вопросов] приблизились практически к 100 тыс. вопросов. Это превышает прошлые годы сказал Песков

В 2026 году пресс-конференция главы государства, совмещенная с прямой линией, выйдет в эфир 10 декабря в 12.00 по московскому времени.

Задать вопрос можно через сайт москва-путину.рф, путем отправки смс- или ммс-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40 (звонок бесплатный). Звонки из-за рубежа принимаются по номерам: +7–495–539–40–40 и +7–499–550–40–40. Также обратиться к президенту можно через специальное мобильное приложение, социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники" и посредством чат-бота в мессенджере МАХ – max.ru/moskvaputinu.