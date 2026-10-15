Москва15 октВести.Российские IT-специалисты создают одни из лучших в мире решений в области кибербезопасности. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой.
Вице-премьер отметил, что в современном цифровом мире действия мошенников угрожают безопасности программных продуктов, а также человека вообще.
Российские программисты, которые создают продукты, направленные на борьбу с мошенниками в интернете, на сегодняшний день, наверное, одни из лучших в мире. У нас одни из лучших решений в мире по кибербезопасностисказал Григоренко
Ранее зампред правительства рассказал, что уникальность российского подхода к разработке ИИ заключается в отсутствии жестких правил.