Григоренко: программисты РФ создают лучшие в мире решения для кибербезопасности

Григоренко: в России создают одни из лучших в мире решений по кибербезопасности Григоренко: программисты РФ создают лучшие в мире решения для кибербезопасности

Москва15 окт Вести.Российские IT-специалисты создают одни из лучших в мире решений в области кибербезопасности. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой.

Вице-премьер отметил, что в современном цифровом мире действия мошенников угрожают безопасности программных продуктов, а также человека вообще.

Российские программисты, которые создают продукты, направленные на борьбу с мошенниками в интернете, на сегодняшний день, наверное, одни из лучших в мире. У нас одни из лучших решений в мире по кибербезопасности сказал Григоренко

Ранее зампред правительства рассказал, что уникальность российского подхода к разработке ИИ заключается в отсутствии жестких правил.