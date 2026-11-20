Во Всероссийской олимпиаде по ИИ приняли участие почти 70 тыс человек

Чернышенко: почти 70 тыс человек стали участниками Всероссийской олимпиады по ИИ Во Всероссийской олимпиаде по ИИ приняли участие почти 70 тыс человек

Москва20 ноя Вести.Почти 70 тысяч человек приняли участие в VI Всероссийской олимпиаде по искусственному интеллекту, однако в финал прошли только 60 конкурсантов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, передает РИА Новости.

20 ноября в Национальном космическом центре имени первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой состоялась церемония награждения победителей и призеров. Российские школьники завоевали 11 медалей.

Конкуренция действительно была очень серьезной. Из почти 70 тысяч ребят в финал вышло всего 60 человек - даже меньше, чем один из тысячи отметил Чернышенко

По его словам, в этом сезоне впервые соревновались студенты колледжей и техникумов. Тема олимпиады – "Искусственный интеллект для космической сферы". Как уточняется, идеи и разработки участников могут быть эффективными в цифровизации космической отрасли.

Победителями стали 3 участника из Пензенской и Ивановской областей и Санкт-Петербурга. Еще 8 школьников из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Белгородской и Новосибирской областей стали призерами. Абсолютным победителем олимпиады 2026 года признан ученик 11-го класса Губернского лицея Кирилл Ивахин из Пензенской области.

Победители и призеры олимпиады получат 100 баллов ЕГЭ по информатике, что даст им льготы при поступлении в ведущие российские вузы. Абсолютный победитель Кирилл Ивахин получил специальный подарок от Госкорпорации "Роскосмос" - поездку на космодром Байконур.