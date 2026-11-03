Чернышенко: свыше 150 тысяч человек участвовали в "Абилимпиксе" за время работы

Более 150 тысяч человек приняли участие в чемпионате "Абилимпикс" за все время Чернышенко: свыше 150 тысяч человек участвовали в "Абилимпиксе" за время работы

Москва3 ноя Вести.Более 150 тысяч человек приняли участие в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству "Абилимпикс" за время его работы. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он отметил важность постоянного повышения стандартов профессионального обучения.

Очень важно, что стандарты профессионального обучения постоянно повышаются, повышается уровень конкуренции. Всего за время работы "Абилимпикс" уже более 150 тысяч участников, что говорит о большом масштабе. Поэтому для всех категорий с ОВЗ, с особенностями развития, для школьников, студентов и специалистов здесь созданы условия под присмотром опытных наставников – проявить свои наилучшие навыки сказал Чернышенко

Ранее он сообщал, что в России планируют изменить профессиональные образовательные стандарты для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. В частности, это касается ветеранов спецоперации, которые получили травмы в ходе боевых действий.