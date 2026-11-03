Москва3 нояВести.Более 25 специальностей и направлений было обновлено в программе Национального чемпионата по профессиональному мастерству "Абилимпикс" в 2026 году. Об этом ИС "Вести" заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на церемонии закрытия мероприятия в Москве.
В этом году обновлено более двадцати пяти новых специальностей, направлений мастерства. Видим, что новые ребята и в робототехнике, и в беспилотниках, и протезировании – в таких актуальных, скажем так, компетенцияхсказал он
Чернышенко уточнил, что у ветеранов спецоперации востребованы важные в мирной жизни компетенции.
Но есть и гражданские, которые сейчас востребованы у наших героев, которые возвращаются из зоны специальной военной операции. Они абсолютно созидательные, я бы так сказал, – это выпечка блинов, например, или осетинских пирогов, вообще кулинария. И прикладные, такие как робототехника, такие как электротехническое хозяйство и другие очень важные в нашей обычной жизни специальностидобавил вице-премьер
Ранее сообщалось, что ветераны СВО приняли участие в финале чемпионата "Абилимпикс". Также для них провели встречу с именитыми спортсменами.