Москва13 окт Вести.Вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев призвал систематизировать опыт российских снайперов, полученный в ходе специальной военной операции, и внедрить его в учебную литературу. Об этом он заявил в рамках международного турнира по высокоточной стрельбе имени Ф. М. Охлопкова.

Трутнев отметил, что в настоящее время в обучении преобладают пособия зарубежных авторов, хотя Россия обладает богатыми собственными традициями и уникальными современными наработками.

По мнению вице-премьера, новые отечественные учебники должны подробно описывать техническую сторону мастерства, специфику применения российского оружия и особенности работы на разном рельефе местности, основываясь на реальном боевом опыте.