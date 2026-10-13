Трутнев рассказал, как попал под обстрел в зоне СВО

"Навстречу идет БТР": Трутнев рассказал попадании под обстрел в зоне СВО Трутнев рассказал, как попал под обстрел в зоне СВО

Москва13 окт Вести.Вице-премьер РФ – полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поделился историей попадания под обстрел во время его первой поездки в зону проведения спецоперации на Украине.

По его словам, на фронте есть своя наука о том, как проехать так, чтобы остаться живим. Трутнев отметил, что нужно выбирать время, "в которое противник максимально невнимателен".

Были такие запомнившиеся ситуации: мы проезжаем, а навстречу идет БТР с зажженными фарами. И сразу же после его прохождения начинается обстрел крупным калибром, что-то там в районе 152 миллиметров вице-премьер журналистам

Тем не менее, как рассказал Трутнев, проехать все же удалось.

Он добавил, что во время обстрела "ничего особенного не думал" и исходил из того, что делает "правильное дело, а значит, все будет хорошо".

Ранее Трутнев призвал систематизировать опыт российских снайперов, полученный в ходе спецоперации, и внедрить его в учебную литературу.