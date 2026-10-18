Москва18 окт Вести.В боях за Донбасс рождаются будущие великие командиры России, которые уже сейчас показывают нестандартные подходы. Об этом заявил в комментарии для "Соловьёв Live" военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков, сообщает ИС "Вести".

В качестве примера военкор привел командира 110-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады подполковника Александра Трошина, докладывавшего на днях президенту РФ Владимиру Путину о том, как шло освобождение города Доброполье в полосе наступления его бойцов.

Трошин опять показал себя как инициативный, совершенно нестандартный на фоне классики командир. Герой России, герой ДНР… И вот этот Трошин, командир 110-й бригады, его ребята, его бойцы - я просто его одного называю, на самом деле там бригада-то не одна воевала, и морпехи, и все остальные. Я не хочу никого обидеть. Я просто говорю, что своими нестандартными действиями эта бригада и этот командир, у которого голова мыслит правильно - это будущие наши Жуковы, это будущие наши и Ватутины, и Коневы, и Василевские. Вот где они рождаются - это тоже важно. Самое главное - ведь это же не первый город, который [освобождает] 110-я бригада и тот же Трошин, который начинал в Марьинке обычным ротным. Потом комбат, потом замкомбрига, комбриг, уже вторую бригаду он меняет - я имею в виду, он был в 5-й бригаде. Поэтому мы видим, как этот кристалл нарастает отметил Сладков

Также военкор призвал ускорить создание единой системы противовоздушной обороны (ПВО).