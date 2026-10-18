Москва18 окт Вести.Военкор ВГТРК Александр Сладков призвал ускорить создание единой системы противовоздушной обороны (ПВО). Соответствующее заявление он сделал в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

В сентябре военкор, заместитель гендиректора ВГТРК, Герой РФ Евгений Поддубный предложил президенту РФ Владимиру Путину распространить на другие регионы опыт Курской области по работе ситуационного центра, координирующего оборону от беспилотников.

Сладков напомнил об этом.

Наш лидер Владимир Владимирович Путин заявил в разговоре с Евгением Евгеньевичем Поддубным, что нужен единый командир ПВО, нужна единая система, но это было 5 сентября. Сколько можно ждать? Хотя бы ефрейтора какого-то представьте из единого центра предложил Сладков

Ранее в Российском союзе промышленников и предпринимателей объяснили, как производства систем ПВО могут помочь экономике.