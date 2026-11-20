Ветеран СВО рассказал, как сумел убежать от украинского беспилотника Участник СВО Улан рассказал, как убежал от БПЛА ВСУ благодаря физподготовке

Москва20 ноя Вести.Ветеран спецоперации из Иркутска Михаил Удалов с позывным Улан рассказал, как убежал от украинского беспилотника благодаря физической подготовке.

В беседе с NEWS.ru военный назвал эту ситуацию, произошедшую в окрестностях донецкого города Артемовск, вторым рождением.

Мы выполнили боевую задачу. Возвращаясь назад, я попал под "Бабу-ягу" (тяжелый мультикоптерный БПЛА. – Прим. ред.). А я знаю: если над тобой завис БПЛА, значит, на тебя уже передают координаты, у тебя максимум есть две минуты. Я просто встал, выпрямился, знал, что прилет будет четко. И побежал вспоминал Удалов

По его словам, БПЛА преследовал его порядка полутора часов. Убегать бойцу пришлось в тяжелой экипировке. Он признался, что это было очень тяжело.

В лесу наши блиндажи, но внутрь не запрыгнешь – туда сразу прилетит. То есть ты и сам погибнешь, и парней за собой утащишь. Я как заяц бегал по этой территории сказал он

Ветеран добавил, что в условиях современных боестолкновений особенно важны физическая сила и выносливость. Без качественной подготовки выжить в подобных ситуациях почти невозможно, подытожил Удалов.

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