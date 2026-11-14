Москва14 ноя Вести.Командир штурмового подразделения группировки войск "Центр" Андрей Шкуренко рассказал, как ему удалось пережить атаку 30 беспилотников Вооруженных сил Украины.

По его словам, раньше на одного бойца РФ могло прилететь два дрона ВСУ, сейчас – и 10, и 15.

На меня 30 штук прилетело. Еще и три "Бабы-яги" - все это в один момент. Что делать? Тьфу-тьфу, смекалка есть сказал Шкуренко

Боец рассказал ТАСС, что снял с себя рюкзак, накрыл его своей каской и отполз в сторону. В имитацию военнослужащего отработало 15 дронов, а "Баба-яга" сделала три сброса. Сам Шкуренко в этот момент скрылся из поля зрения противника.