Российский боец рассказал, как макет трупа помог ему выжить при атаке дронов ВСУ Боец ВС РФ Шкуренко: макет трупа помог мне выжить при налете дронов ВСУ

Москва6 ноя Вести.Командир штурмового подразделения 239-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" Андрей Шкуренко соорудил макет собственного трупа, который помог ему выжить при атаке более 30 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом он рассказал ТАСС, отметив, что выложил силуэт с помощью амуниции.

На меня 30 штук прилетело, и три "Бабы-яги" к 30 штукам прилетело. И все это в один момент, я просто не понимал, что делать. Но сообразил. Сделал имитацию, что я якобы все - либо убит, либо ранен сказал Шкуренко

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