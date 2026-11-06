Москва6 нояВести.Командир штурмового подразделения 239-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" Андрей Шкуренко соорудил макет собственного трупа, который помог ему выжить при атаке более 30 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Об этом он рассказал ТАСС, отметив, что выложил силуэт с помощью амуниции.
На меня 30 штук прилетело, и три "Бабы-яги" к 30 штукам прилетело. И все это в один момент, я просто не понимал, что делать. Но сообразил. Сделал имитацию, что я якобы все - либо убит, либо раненсказал Шкуренко
Ранее стало известно, что сержант Роман Марченко с позывным Шахтер две недели выживал в одиночку на острове Змеиный на херсонском направлении после того, как спас свою группу.