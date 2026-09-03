Боец ВС РФ в одиночку обезвредил группу боевиков ВСУ на подступах к Рубежному

Боец ВС РФ с позывным Ерш в одиночку обезвредил группу боевиков ВСУ Боец ВС РФ в одиночку обезвредил группу боевиков ВСУ на подступах к Рубежному

Москва3 сен Вести.Российский боец в одиночку обезвредил группу боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подступах к Рубежному.

Об этом сообщил ТАСС штурмовик 35-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Ирек Нуриахметов.

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Ранее в Минобороны РФ рассказали о ефрейторе Вооруженных сил России Николае Козлове, который в одиночку штурмовал позиции украинских войск и уничтожил несколько боевиков. Отмечалось, что российский военнослужащий рывком пересек открытый участок местности и ворвался на позиции ВСУ.