Боец Высота: при взятии Неженки на одного военного приходилось до пяти БПЛА ВСУ

При освобождении Неженки на одного бойца приходилось до пяти украинских БПЛА Боец Высота: при взятии Неженки на одного военного приходилось до пяти БПЛА ВСУ

Москва27 авг Вести.Число беспилотников ВСУ, приходившихся на одного российского бойца при освобождении Неженки в Запорожской области, составляло от трех до пяти штук. Об этом рассказал штурмовик с позывным Высота группировки войск "Восток", передает ТАСС.

По словам бойца, некоторые открытые участки достигали километра, и пересечь их необходимо было за считаные минуты.

На одного человека могло приходиться от трех до пяти дронов. Они сбрасывали различные боеприпасы, зажигательные смеси и заряды с тротилом. Противник постоянно вел бой и не давал отдыхать сообщил Высота

В ночное время передвижение осложнялось тем, что украинские боевики использовали тепловизионные средства, поэтому бойцы ВС РФ двигались в маскировочных пончо или применяли антидроновые одеяла, поделился военный.

Когда зашли в лесополосу, обнаружили двух военнослужащих противника… Произошел стрелковый бой, они удерживали лесополосу и пытались не допустить нашего дальнейшего продвижения рассказал он

Командир штурмовой группы с позывным Краснодар добавил, что бойцы выдвигались на открытые участки по двое-трое человек. Передвигаться также было опасно из-за минных полей, инженерных заграждений и высокой активности украинских беспилотников. Помимо этого, на подходе к Неженке противник среди прочего поставил замаскированный под жилой дом опорный пункт с заглубленным бетонным укрытием и огневыми точками.

Об освобождении Неженки в Запорожской области и Писаревки в Сумской области российское Минобороны сообщило 26 августа.