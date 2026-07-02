Боец Белый: ВС РФ подбросили ВСУ ложь о скоплении сил в Новоселовке в радиоигре

Боец Белый рассказал о радиоигре с ВСУ, позволившей освободить Новоселовку Боец Белый: ВС РФ подбросили ВСУ ложь о скоплении сил в Новоселовке в радиоигре

Москва2 июл Вести.С помощью радиоигры российские штурмовики ввели противника в заблуждение. Они передали в эфире ложную информацию о скоплении российских сил в запорожской Новоселовке.

Об этой уловке ТАСС рассказал стрелок с позывным Белый, который служит в 38-й бригаде 35-й армии группировки войск "Восток".

Мы его обхитрили. Где мы, он не знает. Он растерянно пытался крошить все вокруг рассказал боец с позывным Белый о противнике

Населенный пункт Новоселовка в Запорожской области был успешно освобожден. Об этом в Минобороны России сообщили 28 июня 2026 года. При освобождении было уничтожено 12 автомобилей противника, шесть бронемашин и более взвода военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ). Также в тот же день было освобождено село Писанцы Днепропетровской области.

За последние шесть месяцев российские вооруженные силы освободили в зоне проведения специальной военной операции 128 населенных пунктов.