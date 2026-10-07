Боец "Таксист": "дроны прилетали с периодичностью в несколько минут"

Боец СВО об освобождении Голубково: "больше всего запомнился налет дронов" Боец "Таксист": "дроны прилетали с периодичностью в несколько минут"

Москва7 окт Вести.Самым запоминающимся в освобождении Горловки для солдат ВС РФ стал массовый налет дронов. Об этом в беседе с военкором ИС "Вести" Эдуардом Пунеговым рассказал боец с позывным "Таксист".

Он добавил, что основной проблемой послужило расположение населенного пункта.

Находится в ложбине населенный пункт, в низинке. И рядом возвышенность. Вот в этом сложность была. Больше всего, наверное, запомнился налет дронов, когда не можешь высунуть головы. Дроны прилетали с периодичностью в 2-3-1 минуты. поделился боец

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры освобождения российскими военными населенного пункта Голубково в Запорожской области. В ходе боев украинская армия потеряла до роты живой силы, 2 боевые бронемашины, 8 автомобилей, 12 единиц мототехники, а также 16 наземных роботизированных комплексов и свыше 30 гексакоптеров.