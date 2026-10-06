В Минобороны РФ показали кадры освобождения Голубково в Запорожской области

МО РФ показало кадры освобождения Голубково в Запорожской области В Минобороны РФ показали кадры освобождения Голубково в Запорожской области

Москва6 окт Вести.Минобороны РФ опубликовало кадры освобождения российскими военными населенного пункта Голубково в Запорожской области.

В сообщении ведомства отмечается, что штурмовики 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии Восточной группировки прорвали подготовленную оборону противника, в результате чего населенный пункт был освобожден.

В ходе боев украинская армия потеряла до роты живой силы, 2 боевые бронемашины, 8 автомобилей, 12 единиц мототехники, а также 16 наземных роботизированных комплексов и свыше 30 гексакоптеров.

Переход населенного пункта Голубково под контроль армии РФ расширяет возможности группировки "Восток" в Запорожской области, создавая плацдарм для дальнейших наступательных действий ВС России в направлении Новониколаевки, добавили в ведомстве.

Об освобождении Голубково МО РФ сообщило ранее во вторник.