Москва6 октВести.Минобороны РФ опубликовало кадры освобождения российскими военными населенного пункта Голубково в Запорожской области.
В сообщении ведомства отмечается, что штурмовики 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии Восточной группировки прорвали подготовленную оборону противника, в результате чего населенный пункт был освобожден.
В ходе боев украинская армия потеряла до роты живой силы, 2 боевые бронемашины, 8 автомобилей, 12 единиц мототехники, а также 16 наземных роботизированных комплексов и свыше 30 гексакоптеров.
Переход населенного пункта Голубково под контроль армии РФ расширяет возможности группировки "Восток" в Запорожской области, создавая плацдарм для дальнейших наступательных действий ВС России в направлении Новониколаевки, добавили в ведомстве.
Об освобождении Голубково МО РФ сообщило ранее во вторник.