Москва22 октВести.Министерство обороны России опубликовало кадры освобождения российской группировкой "Восток" Мировки в Запорожской области.
Населенный пункт был освобожден усилиями штурмового подразделения 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й гвардейская общевойсковой армии
Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Мировка Запорожской областиговорится в комментарии ведомства
В ходе боев военнослужащие взяли под контроль район обороны общей площадью более 10 квадратных километров.
Накануне подразделения Вооруженных сил РФ освободили населенные пункты Червоный Яр и Юльевка в Запорожской области.