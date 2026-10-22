Минобороны показало кадры освобождения Мировки в Запорожской области

Минобороны РФ показало кадры освобождения Мировки Минобороны показало кадры освобождения Мировки в Запорожской области

Москва22 окт Вести.Министерство обороны России опубликовало кадры освобождения российской группировкой "Восток" Мировки в Запорожской области.

Населенный пункт был освобожден усилиями штурмового подразделения 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й гвардейская общевойсковой армии

Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Мировка Запорожской области говорится в комментарии ведомства

В ходе боев военнослужащие взяли под контроль район обороны общей площадью более 10 квадратных километров.

Накануне подразделения Вооруженных сил РФ освободили населенные пункты Червоный Яр и Юльевка в Запорожской области.