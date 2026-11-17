Москва17 ноя Вести.Освобождение населенного пункта Заливное позволило российским подразделениям расширить зону контроля в Запорожской области и создать условия для дальнейшего продвижения. Об этом сообщили в Минобороны РФ, опубликовав кадры освобождения.

В ходе боев российские военнослужащие уничтожили более взвода живой силы противника, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, 12 наземных роботизированных комплексов и свыше 30 тяжелых гексакоптеров типа "Баба-Яга".

Освобождение Заливного позволило расширить зону контроля подразделений группировки "Восток" в Запорожской области и создало условия для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений говорится в сообщении

Населенный пункт Заливное освободили штурмовые подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки войск "Восток".