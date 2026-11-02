Москва2 ноя Вести.Фонд "Защитники Отечества" передал ветеранам СВО более 3 тысяч комплектов адаптивной одежды. Об этом рассказала председатель фонда, статс-секретарь – заместитель министра обороны России Анна Цивилева, сообщает ИС "Вести".

Она отметила, что такая одежда разрабатывалась специально для людей с ограниченными возможностями, однако ее старались сделать модной и пригодной для повседневного ношения, а также посещения торжественных мероприятий.

Зачастую те, кто получил тяжелое ранение, инвалидность и имеет протезы или передвигается на колясках, также хотят быть востребованы, также хотят активно жить, работать. И мы как раз предложили нашим производителям, нашим технологам легкой промышленности, … чтобы они разработали одежду, адаптированную к тем или иным ограничениям человека, инвалидности, но не просто одежду специализированную, но чтоб она была модная, удобная, современная. … Это три комплекта: демисезонный, зимний и летний. В них входят по 12 наименований. Это и спортивная одежда, и деловой костюм, и для прогулок, для ежедневного использования и даже на выход вечерние костюмы и платья рассказала Цивилева

Она подчеркнула, что ветеранам было передано более 3 тысяч таких комплектов.

Более 3000 комплектов мы уже выдали, и нам приятно, что все больше и больше наших производителей одежды как раз занялись вопросом расширения перечня и удобства разработки технологий, потому что это касается не только участников СВО, но и вообще людей с инвалидностью сообщила Цивилева

2 ноября в рамках финала Национального чемпионата по профессиональному мастерству "Абилимпикс" пройдет креативный диалог "Неограниченные возможности" с участием Анны Цивилевой и ветеранов СВО.

"Абилимпикс" - соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Участники выполняют практические задания: готовят, шьют, ремонтируют автомобили, программируют, работают с робототехникой и создают протезы. Чемпионат помогает показать навыки и познакомиться с работодателями.

Ранее Цивилева рассказала о помощи ветеранам СВО в трудоустройстве. Она отметила, что в фонд "Защитники Отечества" поступило уже более 24 тысяч заявок.