Цивилева рассказала о важности инвестиций в развитие протезов Цивилева подчеркнула важность инвестиций в развитие протезирования

Москва24 сен Вести.Протезирование является крайне важным направлением, поскольку позволяет людям, получившим травмы, снова жить активной и полноценной жизнью. Об этом ИС "Вести" заявила статс-секретарь – заместитель министра обороны России, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

Она обратила внимание на то, что сейчас в РФ активно развиваются отечественные технологии протезирования.

Это очень важное направление, поскольку это дает возможность людям, которые получили травму, инвалидность, жить полноценной, активной жизнью. И [важно] то, что у нас сейчас развивается активно и отечественное протезирование, инвестируется в развитие технологий заявила Цивилева

Ранее сообщалось, что в РФ будет создан протез, который позволит ощущать прикосновения.