Ветераны СВО приняли участие в финале чемпионата по профмастерству "Абилимпикс" Состоялся финал чемпионата "Абилимпикс" с участием ветеранов СВО

Москва2 ноя Вести.Ветераны специальной военной операции приняли участие в финале Национального чемпионата по профессиональному мастерству "Абилимпикс". Им также организовали встречу с именитыми спортсменами.

При поддержке государственного фонда "Защитники отечества" фигуристка Ирина Слуцкая, четырехкратный чемпион зимних Паралимпийских игр 2010 года Ирек Зарипов и член национальной паралимпийской сборной Ярослав Святославский пообщались с финалистами в рамках дискуссии "Неограниченные возможности".

Соревнования по профмастерству среди ветеранов СВО проводятся по поручению президента РФ Владимира Путина. Они получают возможность не только проявить свои таланты, но и трудоустроиться. Согласно статистике, более 85% участников "Абилимпикс" уже нашли работу.