Москва27 июн Вести.Более 85% участников чемпионата по профессиональному мастерству среди военнослужащих спецоперации "Абилимпикс" смогли трудоустроиться, рассказала заместитель председателя государственного фонда "Защитники Отечества" Алена Гаврилова в интервью ИС "Вести".

В Казани стартовал чемпионат профмастерства "Абилимпикс". 600 ветеранов специальной военной операции из 86 регионов покажут свои навыки и умения на производственных площадках. В этом году участников ждут дополнительные 7 компетенций, среди которых робототехника и нейросетевое искусство.

Чемпионат проходит по поручению главы государства Владимира Путина при поддержке фонда "Защитники Отечества" и российского общества "Знание". Один из главных плюсов участия – возможность трудоустроиться на высокооплачиваемую работу.

У нас более 85% - уже факт трудоустройства по итогам чемпионата, в том числе, мы смотрим, как ребята, имеющие ранения, в том числе и протезы, могут выполнять те или иные производственные операции. Для нас это важно, двигаться дальше, дать возможность им трудоустраиваться отметила Гаврилова

Для ветеранов проведут культурную программу с экскурсиями и посещением театров, будут и утренние зарядки, занятия в тренажерном зале и даже выезд на рыбалку.