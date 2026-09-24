Москва24 сен Вести.В России есть уникальные разработки протезов, которые позволяют вести полноценный образ жизни. Об этом ИС "Вести" рассказала статс-секретарь – заместитель министра обороны России, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

Высокотехнологичные протезы… Протез позволяет, во-первых, регулировать силу сжатия, то есть человек имеет возможность сенсорно ощущать силу сжатия, температуру, например, поверхность жесткая, мягкая. Также протезы снабжены сенсорными подушечками для того, чтобы человек имел возможность, например, электронным гаджетом спокойно пользоваться и управлять... И у нас даже есть сейчас протезы, которые, конечно, это при условии тренировки, но тем не менее позволяют человеку перебирать струны, играть на музыкальных инструментах и даже на фортепиано... Мы надеемся в дальнейшем на совершенствование, что протезы станут и более комфортными, и более легкими, и более простыми в управлении