Москва2 ноя Вести.В фонд "Защитники Отечества" поступило более 24 тысяч заявок от ветеранов СВО. Такую информацию озвучила председатель фонда, статс-секретарь – заместитель министра обороны России Анна Цивилева, сообщает ИС "Вести".

Она отметила, что 57% обратившихся уже трудоустроены, а остальные продолжают проходить реабилитацию.

У нас обращений на сегодняшний день более 24 000, 57% трудоустроены уже. Кто не устроен? Это те, кто еще продолжает проходить реабилитацию по состоянию здоровья, им необходимо время для восстановления. Это те, кто принял решение поменять профиль своей профессиональной деятельности и ему необходимо получить новые компетенции, а зачастую наши ветераны используют возможность получения второго высшего образования бесплатно, получение просто образования, квалификации, учебы в СУЗах, в ВУЗах. И у нас таких примеров очень много