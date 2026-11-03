Чернышенко указал на международную составляющую чемпионата "Абилимпикс" в России Чернышенко: более 25 стран были регулярными участниками "Абилимпикс"

Москва3 ноя Вести.Регулярными участниками Национального чемпионата по профессиональному мастерству "Абилимпикс" были представители из более чем 25 стран за все время проведения соревнований. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что таким образом конкурс уже является международным.

Мы встречаем представителей из разных стран, то есть конкурс, по сути дела, международный… Но вообще за время "Абилимпикса" более 25 стран были регулярными участниками этого чемпионата. Поэтому чемпионату быть, развиваться. Спасибо нашему президенту, который такую установку дал, и этот проект живет и развивается сказал Чернышенко

Также вице-премьер отметил, что в этом году в программе "Абилимпикса" было обновлено свыше 25 различных направлений и компетенций.