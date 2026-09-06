Москва6 сен Вести.Российские спортсмены показали великолепные результаты на Всемирных играх кочевников в Киргизии, национальные виды спорта приобретают второе дыхание в России. Об этом заявил президент Комитета национальных и неолимпийских видов спорта (КННВС) России Борис Гришин в интервью ИС "Вести".

Российская сборная заняла третье место в медальном зачете на Всемирных играх кочевников. В активе сборной России 34 медали: семь золотых, семь серебряных и двадцать бронзовых.

Наши ребята большие молодцы. Достойно боролись, показали великолепный результат. Я могу сказать, что национальные виды спорта постепенно обретают втрое дыхание. И мы видим, что многие спортсмены были подготовлены к играм лучше, чем два года назад. Я думаю, что у нас очень хорошие перспективы отметил Гришин

Шестые Игры кочевников собрали около трех тысяч атлетов из 113 стран. Они прошли с 1 по 6 сентября в Бишкеке и на Иссык-Куле. Россию на Играх представили 236 спортсменов - это рекордный состав, выступивший во всех дисциплинах.

Следующие Игры пройдут в 2028 году в Казани.