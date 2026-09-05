Москва5 сенВести.Мастер спорта Забайкальского края по сээр хухалха (разбивание хребтовой кости кулаком - прим. ред.) Дамба Лхамажапов рассказал журналисту ИС "Вести" Роберту Францеву, что истинная цель поездки российских спортсменов на VI Всемирные игры кочевников (ВИК) в Киргизию - продемонстрировать национальное единство.
Лхамажапов завоевал серебро в состязании по сээр хухалха, а золото досталось представителю Монголии Хатандоржу Гочоосурэну. Однако россиянина проигрыш не расстроил.
У нас нет такого, что мы соперники. У нас все всегда братское, всегда мы вместе все держимся. В любом месте. Мы сюда первый раз все вместе приехали. Здесь мы как бы одно целое, приехали показать народу Кыргызстана что такое наш национальный вид спортаотметил Лхамажапов
Всемирные игры кочевников проходят с 31 августа по 6 сентября 2026 года в Киргизии. Всего в турнире принимают участие спортсмены из 112 стран, включая Россию.