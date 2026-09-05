Спортсмен Лхамажапов: мы приехали в Киргизию показать наше национальное единство Спортсмен Лхамажапов раскрыл причину поездки на ВИК в Киргизии

Москва5 сен Вести.Мастер спорта Забайкальского края по сээр хухалха (разбивание хребтовой кости кулаком - прим. ред.) Дамба Лхамажапов рассказал журналисту ИС "Вести" Роберту Францеву, что истинная цель поездки российских спортсменов на VI Всемирные игры кочевников (ВИК) в Киргизию - продемонстрировать национальное единство.

Лхамажапов завоевал серебро в состязании по сээр хухалха, а золото досталось представителю Монголии Хатандоржу Гочоосурэну. Однако россиянина проигрыш не расстроил.

У нас нет такого, что мы соперники. У нас все всегда братское, всегда мы вместе все держимся. В любом месте. Мы сюда первый раз все вместе приехали. Здесь мы как бы одно целое, приехали показать народу Кыргызстана что такое наш национальный вид спорта отметил Лхамажапов

Всемирные игры кочевников проходят с 31 августа по 6 сентября 2026 года в Киргизии. Всего в турнире принимают участие спортсмены из 112 стран, включая Россию.