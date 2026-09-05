Попов: только в Киргизии я смог найти собратьев по работе с беркутами

Беркутчи Попов: считаю в Киргизии братьями всех, у кого вижу птицу на руке Попов: только в Киргизии я смог найти собратьев по работе с беркутами

Москва5 сен Вести.Беркутчи (мастер по приручению и дрессировке ловчих птиц - прим. ред.) из Алтайского края и член сборной России на VI Всемирных играх кочевников (ВИК) в Киргизии Владимир Попов поделился с журналистом ИС "Вести" Робертом Францевым тем, насколько легко ему общаться с единомышленниками в Киргизии, которых он воспринимает как братьев.

Состязание с беркутами - одна из дисциплин на ВИК. На играх по сигналу судьи хозяин начинает окликать беркута, держа в руке приманку. Оценка ставится за то, насколько быстро птица прилетит к руке хозяина.

По словам Попова, в России практически никто не занимается этим видом охоты, поэтому на Родине ему не с кем поделиться секретами мастерства или спросить совета.

Всех, у кого я вижу птицу на руке, это уже сразу мой брат. Мы можем поделиться какими-то секретами, потому что в России я этого сделать не могу, потому что там никто этим не занимается. Здесь я могу какие-то вопросы с ними порешать, что-то непонятное у старых спросить беркутчи. Вот в этом плане и отношение вот беркутчи к беркутчи, видишь сразу как своего брата пояснил Попов

Всемирные игры кочевников проходят с 31 августа по 6 сентября 2026 года. В них принимают участие спортсмены из 112 стран. Россияне участвуют во всех 43 видах спорта.