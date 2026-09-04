Гришин: национальные виды спорта в РФ получили толчок к развитию

В России отметили рост интереса к развитию национальных видов спорта Гришин: национальные виды спорта в РФ получили толчок к развитию

Москва4 сен Вести.В России приобрели поддержку национальные виды спорта, заявил ИС "Вести" президент комитета национальных и неолимпийских видов спорта Борис Гришин.

Национальные виды спорта в России получили новый толчок развития. Мы чувствуем поддержку Минспорта. И поэтому хорошие перспективы, хорошее будущее заявил он

Российские спортсмены принимают участие во всех 43 дисциплинах Всемирных игр кочевников, которые проходят в Киргизии.

Соревнования стартовали 31 августа и закончатся 6 сентября. Всего в соревнованиях участвуют около 3000 спортсменов из 113 стран мира.

Ранее министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что на Игры кочевников-2028, которые пройдут в России, приглашаются все государства, в том числе Соединенные Штаты Америки и страны Европы.