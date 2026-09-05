Судья ВИК: в сакральном виде спорта все зависит от настроя участников

Судья рассказал, насколько важен настрой участников на состязаниях ВИК Судья ВИК: в сакральном виде спорта все зависит от настроя участников

Москва5 сен Вести.Сээр хухалха (разбивание хребтовой кости – прим.ред.) - сакральный вид спорта, успех в состязании очень зависит от настроя участника. Об этом журналисту ИС "Вести" Роберту Францеву рассказал судья на VI Всемирных играх кочевников (ВИК) в Киргизии Баграт Чобанян.

Победителем в данном виде спорта стал представитель Монголии Хатандорж Гочоосурэн, а серебро завоевал россиянин Дамба Лхамажапов.

По словам Чобаняна, если кость не сломалась, "значит, ее время еще не пришло".

У нас сакральный вид спорта. Все зависит от того, как человек настроен. Что у него в голове? Пустота в голове, в душе, должно все отпустить и просто… думать об этой кости, как ее сломать пояснил судья

Всемирные игры кочевников проходят с 31 августа по 6 сентября, участие принимают спортсмены из 112 стран. Также отмечается, что следующие игры кочевников пройдут в 2028 году в Казани.