На Играх кочевников в Киргизии сборная РФ заняла третье место в медальном зачете

Россия заняла третье место на Играх кочевников в Киргизии На Играх кочевников в Киргизии сборная РФ заняла третье место в медальном зачете

Москва6 сен Вести.Российская сборная заняла третье место в медальном зачете на Всемирных играх кочевников в Киргизии. Об этом сообщили в оргкомитете состязаний.

В активе сборной России 34 медали: семь золотых, семь серебряных и двадцать бронзовых. Лидерами стали хозяева Игр - сборная Киргизии, завоевавшая 72 награды, из которых 30 высшей пробы, 29 серебряных и 13 бронзовых. Казахстанские спортсмены расположились на второй строке с 64 медалями: 29 золотых, 16 серебряных и 19 бронзовых.

Первые игры кочевников прошли в Киргизии в 2014 году. Их программа включает соревнования по национальным видам спорта народов Центральной Азии, а также культурные и научные события.

Шестые Игры кочевников собрали около 3 тысяч атлетов из 113 стран. Они прошли с 1 по 6 сентября в Бишкеке и на Иссык-Куле. Россию на Играх представили 236 спортсменов - это рекордный состав, выступивший во всех дисциплинах.

На Играх работали более 1,3 тыс. журналистов из 700 мировых СМИ.