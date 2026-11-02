Чернышенко: в 20 регионах жители довольны условиями для занятий спортом

Чернышенко призвал глав регионов развивать спортивную инфраструктуру Чернышенко: в 20 регионах жители довольны условиями для занятий спортом

Москва2 ноя Вести.В 20 российских регионах зафиксирован высокий уровень удовлетворенности жителей условиями для занятий физкультурой и спортом. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании правительственной комиссии по развитию отрасли, передает пресс-служба Минспорта.

При этом в семи субъектах показатели остаются низкими. Чернышенко призвал региональные власти активнее развивать спортивную инфраструктуру и популяризировать физическую культуру.

Видим, что количество регионов с высоким показателем удовлетворенности увеличивается – таких уже 20. Однако есть и 7 анти-лидеров. Главам регионов необходимо сделать развитие спортивной сферы и ее популяризацию своим приоритетом заявил вице-премьер

Как отметил министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, в 2026 году удовлетворенность россиян условиями для занятий спортом достигла 61,6%, что соответствует плановым показателям.

На развитие физической культуры и спорта в региональных госпрограммах предусмотрено 529,8 млрд рублей.