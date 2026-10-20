Москва20 окт Вести.Пензенская и Сахалинская области, Крым и Краснодарский край стали лидерами среди российских регионов по доле жителей, которые систематически занимаются физкультурой и спортом, следует из региональных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Доля жителей в возрасте от трех до 79 лет, занимающихся физкультурой и спортом в Пензенской области, составила 74,3%, в Сахалинской - 71,4%​​​. В Крыму физкультурой и спортом занимаются 71,4% населения, в Краснодарском крае - 70,4% говорится в сообщении

При этом по количеству спортивных сооружений в пятерку лидеров вошли Москва, Московская область, Краснодарский край, Башкортостан и Татарстан.

Отмечается, что за последние годы в Сахалинской области открыли несколько знаковых спортивных объектов. Так, в 2025 году в регионе появился современный легкоатлетический манеж, который считается крупнейшим спортивным сооружением на Дальнем Востоке. Здесь есть все для тренировок и соревнований: 6 круговых беговых дорожек, секторы для прыжков, зона для толкания ядра и метаний копья.