Москва25 ноя Вести.Более 70 российских регионов практически выполнили норматив по финансированию детских спортивных школ. Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Это полномочия регионов, и здесь уже наша задача вместе с губернаторами, с регионами проследить, чтобы было стопроцентное финансирование детско-юношеских школ... 71 регион у нас уже практически довел норматив сказал Дегтярев

Глава ведомства также отметил, что министерство "жестко следит за регионами" и в вопросе предоставления бесплатных услуг по спортивной подготовке в таких школах. По словам Дегтярева, периодически становится известно о регионах, которые "вылетают из гнезда" в этом вопросе, но их быстро "приводят в чувство".

Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить должное финансирование спортивных федераций.