Москва20 окт Вести.Спортивные федерации в России не должны оставаться без денег. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром спорта Михаилом Дегтяревым.

Российский лидер отметил, что федерации несут крупные расходы под конец года, что особенно сильно ударяет по бюджету организаций.

Здесь не должно быть такого, когда федерации вообще без денег сидят. Там идут процедуры, процессы, обустройство, а у федераций нет денег, которые они раньше получали сказал Путин

Президент подчеркнул, что финансирование федераций не должно уходить на бюрократический аппарат.

Ранее министр спорта РФ, председатель ОКР Михаил Дегтярев прокомментировал дискуссию об упразднении олимпийских советов регионов. По его словам, активисты, пропагандирующие олимпийские ценности, "проедали" большие деньги, которые теперь пошли на более важные цели.