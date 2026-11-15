Зарубин отследил маршрут одной записки Путину на заседании Совета по спорту

Зарубин отследил маршрут записки Путину на заседании Совета по спорту Зарубин отследил маршрут одной записки Путину на заседании Совета по спорту

Москва15 ноя Вести.На заседании Совета по спорту и физической культуре с участием президента России внимание журналистов привлек примечательный момент. В ходе встречи глава Минфина Антон Силуанов передал записку главе государства, рассказал Павел зарубин для ИС "Вести".

Антон Силуанов написал записку и попросил соседа, Дмитрия Чернышенко, передать ее Путину. Президент внимательно ее прочитал, вернул обратно и что-то уточнил сообщил Зарубин, сопроводив это кадрами с мероприятия

Президент РФ Путин 12 ноября поручил утвердить концепцию развития массового спорта к лету 2027 года и увеличить количество спортивных соревнований в стране.