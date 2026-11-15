Москва15 нояВести.На заседании Совета по спорту и физической культуре с участием президента России внимание журналистов привлек примечательный момент. В ходе встречи глава Минфина Антон Силуанов передал записку главе государства, рассказал Павел зарубин для ИС "Вести".
Антон Силуанов написал записку и попросил соседа, Дмитрия Чернышенко, передать ее Путину. Президент внимательно ее прочитал, вернул обратно и что-то уточнилсообщил Зарубин, сопроводив это кадрами с мероприятия
Президент РФ Путин 12 ноября поручил утвердить концепцию развития массового спорта к лету 2027 года и увеличить количество спортивных соревнований в стране.