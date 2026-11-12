Путин призвал направлять средства на поддержку реального спорта Путин: необходимо напрямую направлять средства на поддержку реального спорта

Москва12 ноя Вести.Необходимо напрямую направлять средства на поддержку реального спорта и снижать расходы регионов на профессиональный спорт. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

Глава государства предложил направлять средства непосредственно спортивным федерациям.

В целом нужно напрямую направлять на поддержку реального спорта. Снижать расходы регионов на профессиональный спорт. Регионы должны заниматься массовыми видами спорта сказал президент

Путин также призвал активнее поддерживать и инновационные направления спортивных состязаний, популярные у молодежи.