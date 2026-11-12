Путин поручил летом 2027 года утвердить концепцию развития массового спорта в РФ

Путин поручил утвердить концепцию развития массового спорта летом 2027 года Путин поручил летом 2027 года утвердить концепцию развития массового спорта в РФ

Москва12 ноя Вести.Российский президент Владимир Путин поручил летом 2027 года утвердить концепцию развития массового спорта в России. С соответствующим заявлением глава государства выступил во время Совета по развитию физической культуры и спорта.

По словам российского лидера, нужно развивать национальные виды спорта, вовлекать в спорт граждан разных возрастных категорий и групп здоровья, а также оказывать поддержку бизнесу по проведению соревнований​​​.

Президент РФ уточнил, что эти подходы следует закрепить в концепции развития массового спорта.

А сам такой системный документ следует утвердить летом будущего года заявил Путин

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев назвал отказ в выдаче виз российским спортсменам "нацизмом XXI века".