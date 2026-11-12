Москва12 ноя Вести.Спортивные легенды активно ездят по городам Подмосковья и проводят массовые мероприятия. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Ольге Князевой рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он поблагодарил спортсменов за активное участие в популяризации спорта.

Что касается наших легенд [спорта], я хочу их поблагодарить: и футбол, и хоккей, и фигурное катание. Они не сидят на диване, активно объединяют вокруг себя ветеранов спорта и ездят по нашим городам. Это и Коломна, и Серебряные Пруды, и Мытищи, и Балашиха – все без исключения города имеют возможность провести опять же и летом, и зимой большие массовые мероприятия. Это интересно, и дети, когда приходят и видят легенд... Согласитесь…, есть, с кого брать пример