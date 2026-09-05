Губернатор Воробьев пожелал Москве дальнейшего развития вместе с Подмосковьем Воробьев: Москва и Подмосковье развиваются вместе и дорожат этим

Москва5 сен Вести.Москва и Подмосковье вместе развивают агломерацию с 25 млн жителей, и дорожат этим сотрудничеством. Об этом в День города Москвы заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В день 879-летия Москвы он пожелал столице дальнейшего развития вместе с Подмосковьем и другими регионами.

Поздравить с Днем города, пожелать дальнейшего развития, и так же развиваться в партнерстве с регионами. Москва помогает очень многим регионам, ну а Подмосковье и Москва - мы вместе развиваем мегаполис, в котором живут 25 миллионов человек, и мы стараемся это делать, дополняя друг друга, дорожим этим. С днем рождения, Москва! сказал Воробьев

Москва и Подмосковье составляют практически единое целое, подтвердил он.

И транспорт, и вода, и электричество, и все, что связано сегодня с защитой нашего мегаполиса - все это мы делаем вместе с командой мэра при поддержке нашего президента. Что здравоохранение, что образование, что транспорт, что вода, электричество или очистные сооружения, различные культурные мероприятия. Поэтому наша задача - не строить барьеры, а как раз ни в коем случае не допускать ни малейшего шанса, чтобы они возникли подчеркнул Воробьев

Губернатор Московской области также ответил на вопрос, что ему особенно нравится в столице.

Мне все нравится в Москве, особенно ее жители сказал Воробьев

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью Марине Громовой в День города Москвы пожелал столице не останавливаться.