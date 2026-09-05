Москва5 сенВести.Москва и Подмосковье вместе развивают агломерацию с 25 млн жителей, и дорожат этим сотрудничеством. Об этом в День города Москвы заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
В день 879-летия Москвы он пожелал столице дальнейшего развития вместе с Подмосковьем и другими регионами.
Поздравить с Днем города, пожелать дальнейшего развития, и так же развиваться в партнерстве с регионами. Москва помогает очень многим регионам, ну а Подмосковье и Москва - мы вместе развиваем мегаполис, в котором живут 25 миллионов человек, и мы стараемся это делать, дополняя друг друга, дорожим этим. С днем рождения, Москва!сказал Воробьев
Москва и Подмосковье составляют практически единое целое, подтвердил он.
И транспорт, и вода, и электричество, и все, что связано сегодня с защитой нашего мегаполиса - все это мы делаем вместе с командой мэра при поддержке нашего президента. Что здравоохранение, что образование, что транспорт, что вода, электричество или очистные сооружения, различные культурные мероприятия. Поэтому наша задача - не строить барьеры, а как раз ни в коем случае не допускать ни малейшего шанса, чтобы они возниклиподчеркнул Воробьев
Губернатор Московской области также ответил на вопрос, что ему особенно нравится в столице.
Мне все нравится в Москве, особенно ее жителисказал Воробьев
Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью Марине Громовой в День города Москвы пожелал столице не останавливаться.