Собянин: Москва и Подмосковье работают в союзе по всем видам спорта

"Живем дружески": Собянин – о совместной работе Москвы и Подмосковья в спорте Собянин: Москва и Подмосковье работают в союзе по всем видам спорта

Москва12 ноя Вести.Москва и Подмосковье проводят активную совместную работу в сфере спорта и работают в тесном союзе друг с другом. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Ольге Князевой рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, у регионов единый коллектив, федерация и спортивная школа.

Мы вообще в союзе друг с другом работаем постоянно, по всем видам спорта. Более того, у нас спортсмены на тренировки по биатлону ездят в Московскую область. Из Московской области — к нам на соревнования по триатлону. У нас массовые забеги, массовые велосипедные фестивали и так далее на треть состоят из жителей Подмосковья. Поэтому это совместная работа, и огромное количество москвичей каждое воскресенье выезжает в Московскую область, чтобы заниматься физкультурой и спортом… Москва является областным центром Московской области. Поэтому как по-другому? Конечно, мы живем дружески сказал Собянин

Он добавил, что половина населения – миллионы людей – задействованы в занятиях физкультурой и спортом.