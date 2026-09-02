Собянин объявил об участии 2 млн человек в спортивном марафоне "Сила России"

Собянин: в спортивном марафоне "Сила России" приняли участие 2 млн человек Собянин объявил об участии 2 млн человек в спортивном марафоне "Сила России"

Москва2 сен Вести.Более двух миллионов человек приняли участие во всероссийском марафоне "Сила России". Об этом в MAX сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, посетивший стадион "Лужники".

Сегодняшнее мероприятие – кульминация масштабного проекта партии "Единая Россия", в рамках которого были организованы десятки тысяч бесплатных спортивных мероприятий с участием более 2 млн человек отмечается в сообщении

На мероприятии проводили тренировки и мастер-классы, в том числе, чемпионы России, мира и Олимпийских игр.