Москва2 сенВести.Более двух миллионов человек приняли участие во всероссийском марафоне "Сила России". Об этом в MAX сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, посетивший стадион "Лужники".
Сегодняшнее мероприятие – кульминация масштабного проекта партии "Единая Россия", в рамках которого были организованы десятки тысяч бесплатных спортивных мероприятий с участием более 2 млн человекотмечается в сообщении
На мероприятии проводили тренировки и мастер-классы, в том числе, чемпионы России, мира и Олимпийских игр.