Собянин: новые спортивные зоны создаются во всех округах Москвы Собянин рассказал о новых спортплощадках, доступных москвичам

Москва18 окт Вести.Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых спортплощадках в шаговой доступности от домов горожан.

Во время ремонта дворов уже по традиции меняем старое оборудование и создаем новые спортивные зоны. Такая работа идет во всех округах Москвы написал он в мессенджере MAX

Современные спорткомплексы под открытыми небом появились в этом году в Академическом районе на Большой Черемушкинской улице, в районе Очаково-Матвеевское Веерной улице, в Замоскворечье в Озерковском переулке, на улице Архитектора Власова в Ломоносовском районе, на улице Айвазовского в районе Ясенево, на Базовской улице в районе Западное Дегунино и на Лухмановской улице в районе Косино-Ухтомский.

На одних площадках установлены силовые тренажеры и гимнастическое оборудование, на других можно поиграть в баскетбол, футбол, настольный теннис и даже заняться боксом.