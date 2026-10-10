Москва10 октВести.В нескольких районах Москвы обновлены имеющиеся и построены новые детские площадки. О ведущейся работе в этом направлении сообщил мэр города Сергей Собянин.
С заботой о самых маленьких москвичах: обновляем существующие и создаем новые игровые и развивающие площадки во дворахнаписал он в своем канале
Глава столицы отметил, что изменения произошли в Нагатинском Затоне, Ломоносовском районе, Очаково-Матвеевском, Новокосино, Покровском-Стрешнево и Лианозово.
Среди обновлений градоначальник назвал тематические развивающие панели, разнообразные горки и переходы, конструкции для лазания, игровые городки, мини-скалодром и другие.
Собянин заключил, что новые площадки создаются по всей Москве.