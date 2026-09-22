В Москве программа реновации полностью выполнена в 12 районах

Программа реновации завершена в 12 московских районах В Москве программа реновации полностью выполнена в 12 районах

Москва22 сен Вести.О завершении программы реновации в 12 районах столицы сообщил в мессенджере МАХ мэр Москвы Сергей Собянин. Он также подробнее рассказал о Рязанском районе, в котором реновация выполнена на 40–50%, и привел в пример ЖК на Рязанском проспекте.

В ЖК на Рязанском проспекте переезжают 440 семей — 1149 жителей семи расселяемых домов рассказал глава города

Новостройка расположена в 10–15 минутах ходьбы от станций "Стахановская" и "Окская" по адресу: Рязанский проспект, 47. Помимо станций метро, рядом находятся Плющево МЦД-3 и Чухлинка МЦД-4.

В пешей доступности есть школы, детские сады, учреждения здравоохранения, скверы "Плющево" и "Ракета", Кусковский лесопарк.