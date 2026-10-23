Путин поддержал развитие новых и национальных видов спорта в России

Путин назвал условие для поддержки новых спортивных дисциплин Путин поддержал развитие новых и национальных видов спорта в России

Москва23 окт Вести.Россия приветствует появление новых видов спорта при условии, что они способствуют развитию человека и популяризации здорового образа жизни. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Приветствуем появление новых видов спорта. Главное, чтобы они способствовали гармоничному развитию человека, продвигали в обществе ценности здорового образа жизни говорится в обращении главы государства к участникам Международного спортивного форума "Россия – спортивная держава"

Российский лидер уделил особое внимание поддержке национальных видов спорта. По его словам, такие соревнования являются важной частью культурного наследия человечества, способствуют патриотическому воспитанию и формируют уважение к традициям других народов.

Путин также подтвердил готовность России развивать международное сотрудничество в спортивной сфере, сохраняя существующие традиции и основополагающие нормы международного спортивного права.

XIV Международный спортивный форум "Россия – спортивная держава" проходит в Красноярске с 21 по 23 октября. В этом году ожидается участие в мероприятии представителей более сотни стран, международных организаций, руководителей органов власти, спортивных федераций и ведущих экспертов отрасли.